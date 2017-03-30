Білий дім: президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає США 6-7 квітня

Білий дім підтвердив, що президент Китаю Сі Цзіньпін прибуде до Сполучених Штатів 6 квітня для розмов з президентом Дональдом Трампом.

Президент Трамп прийматиме китайського гостя протягом двох днів у своїй резиденції Mar-a-Lago у Флориді.

У заяві Білого дому сказано, що порядок денний включатиме «глобальні, регіональні і двосторонні питання взаємного зацікавлення». Подробиць не подано.

Під час виборчої кампанії Трамп часто висловлював незадоволення з приводу китайських торговельних практик і погрожував накласти суворі імпортні тарифи на китайські товари та обіцяв оголосити Китай країною-валютним шахраєм.

Державний секретар Рекс Тіллерсон відвідав Китай на початку місяця для підготовки візиту Сі Цзіньпіна. Під час зустрічі з ним Тіллерсон сказав, що Трамп розраховує на поглиблення взаєморозуміння між обома країнами.

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