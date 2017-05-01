Директор ЦРУ Помпео веде переговори в Сеулі на тему ядерної загрози з боку КНДР

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео перебуває в Сеулі для розмов з представниками південнокорейської розвідки. Візит відбувається в час, коли високопоставлені американські службовці висловлюють глибоке занепокоєння з приводу ядерної програми Північної Кореї.

Помпео, якого супроводжує його дружина Сюзен, прибув до столиці Південної Кореї протягом вікенду і вже мав зустріч з головою Національної розвідувальної служби та високопоставленими президентськими помічниками.

Зустрічі відбулися за кілька годин до того, як Пхеньян заявив у понеділок, що перед лицем нового тиску з боку США і санкцій ООН Північна Корея максимально прискорить програму ядерного стримування.

В суботу Північна Корея провела чергове випробування ракети. Південнокорейські та американські офіційн особи заявили, що запуск був невдалий. Пхеньян намагається виготовити ракети великої дальності, яка могла б постачити ядерну боєголовку на дистанцію дев’яти тисяч кілометрів, тобто таку, яка могла б досягти континентальної частини Сполучених Штатів.

Тимчасом радник з національної безпеки Герберт Макмастер заявив у неділю, що США дотримуватимуться угои з Південною Кореєю щодо покриття коштів нової системи протиракетної оборони, яку встановлюється перед лицем загрози з боку Північної Кореї. Проте він додав, що США також розраховують на те, що Сеул платитиме частину коштів у майбутньому.

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