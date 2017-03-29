Трамп касує рішення Обами про кліматичні зміни

Китай заявив у середу, що і далі дотримуватиметься зобов’язань, прийнятих у Паризькій угоді про кліматичні зміни. Китайська сторона повідомила про це наступного дня після того, як президент Дональд Трамп підписав указ, який касує чимало норм, що стосуються охорони навколишнього середовища. Ці норми були запроваджені його попередником – Бараком Обамою.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лу Кан заявив, що боротьба з кліматичними змінами – це виклик для всього світу і що Китай дотримуватиметься цього підходу навіть тоді, як уряди мінятимуть свою політику. Указ Трампа наново розпалив дебати про те, як діяльність людини впливає на клімат планети і збільшує занепокоєння, що розплутується багаторічна праця над договорами про глобальний клімат.

«Ми повернемо наших шахтарів до праці» і будемо виробляти «справді чисте вугілля», сказав Трамп під час церемонії підписання указу у вівторок.

«Багато погоджуються, що це матиме катастрофічні наслідки, сказав у телефонному інтерв’ю «Голосу Америки» нідерландський лауреат Нобелівської премії Пауль Крутцен. «Те, що вже досягнуто, може бути знищеено», сказав Крутцен, який у 1995 році здобув Нобелівську премію за працю, яка з’ясовує зменшення озонового шару атмосфери.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що президент Трамп вірить у те, що може збалансувати дві мети – захист навколишнього середовища і сприяння виробництву енергії у Сполучених Штатах.

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