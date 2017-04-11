Які є пріоритети закордонної політики президента Трампа?

Дональд Трамп відкинув позицію «Америка понад усе» і почав активно втручатися у світові події? Таким питанням задаються ЗМІ після подій минулого тижня: авіаударів у Сирії та навчань біля Корейського півострова. Які тепер пріорітети закордонної політики в адміністрації Білого дому, з’ясовував журналіст «Голосу Америки» Білл Ґало.

Лише тиждень тому американський президент Дональд Трамп укотре підтвердив обіцянку, яку давав перед виборами: США не будуть виконувати роль світового поліцейського.

«Я не є і не хочу бути президентом світу. Я президент США, і відтепер Америка буде на першому місці».

З того часу світові події випробовували концепцію «Америка понад усе». У Сирії після хімічної атаки проти цивільного населення Трамп дав наказ знищити урядову авіабазу. А це ще більше втягнуло Вашингтон у кровопролитну громадянську війну, що триває уже 6 років.

У Білому домі пояснили: доктрина зовнішньої політики Трампа – захист національних інтересів – залишається незмінною. А факт військового втручання у Сирії після застосування там хімічної зброї не суперечить принципу Америка понад усе.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер:

«Ми маємо упевнитися, що наші національні інтереси захищені. Ми робимо все, щоб наші інтереси і в економіці і у сфері національної безпеки – на першому місці. Ми не хочемо бути поліцейськими світу. У всіх наших діях, наші національні інтереси та безпека є головними».

Чи дії США у Сирії вписуються у цю доктрину?

«Абсолютно. Якщо ви візьмете до увагу загрозу, перед якою постає наша держава та наші громадяни, якщо відбувається зростання використання чи поширення хімічної зброї масового ураження, і цю зброю отримують інші групи – це становить чітку загрозу нашій державі і нашим людям».

Те саме стосується й інших дій Вашингтона, кажуть оглядачі. В Азії Трамп відправив американський авіаносець посилити безпеку біля Корейського півострова – на тлі провокацій з боку КНДР. Це відповідь Кім Чен Ину на випробування балістичних ракет та продовження ядерної програми.

Ще одна подія Вашингтоні може мати ефект на зовнішню політику чинної адміністрації. Зі складу Ради національної безпеки відійшов головний стратег Білого дому Стів Беннон. Вважається, що саме він найбільше наполягав на концепції Америка понад усе. Колишній член команди Трампа каже: перестановки в адміністрації не означають, що зміниться підхід до зовнішньої політики.

Говорить колишній член перехідної команди Дональда Трампа Джеймс Карафано:

«Я не думаю, що закордонна політика буде орієнтована на активніше втручання. Президент продемонстрував прагнення втручатись лише тоді, коли притісняються інтереси США».

Карафано каже: нова адміністрація – протилежність до Барака Обами, який неохоче вдавався до застосування сили у світі. А також до Джорджа Буша молодшого, якого звинувачували у надмірному втручанні. Однак в адміністрації Трампа переконують: авіаудари в Сирії не означають зміни пріоритетів.

Говорить колишній помічник держсекретаря Гілларі Клінтон Філіп Кроулі:

«Президента Трампа обрали, щоб вирішувати проблеми в Америці, а не в Сирії. Тому Білий дім, вочевидь, дає сигнал, що попри бажання президента вдаватись до військових дій, він і надалі скептично ставитиметься до суттєвого втручання Сполучених Штатів у громадянську війну, для якої немає силового вирішення».

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