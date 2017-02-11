Угруповання Гезболла може опинитися під більшим тиском з боку адміністрації Трампа

У зв’язку з погрозами адміністрації Трампа на адресу Ірану, тиск з боку Сполучених Штатів може збільшитися також на ліванське угруповання Гезболла, яке відіграє провідну роль у підтримці сирійського режиму в боротьбі з повстанськими угрупованнями, кажуть експерти.

На першій зустрічі наступного тижня з президентом США прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу імовірно використає навдоволення Дональда Трампа з приводу Ірану для накладення нових санкцій і чинення тиску на Гезболлу.

Зустріч обох лідерів відбудеться в час, коли вони опрацьовують разом стратегію щодо Близького Сходу. Вони намагатимуться оживити взаємні зв’язки, які зазнали невдачі в умовах холодних відносин між Нетаньягу і колишнього президента Барака Обами.

Сполучені Штати, а також європейські союзники, вважають Гезболлу, відому також як «Партія бога», терористичною організацією. Вона дотримується шиїтської інтерпретації ісламу і закликає до знищення Ізраїлю. Останніми роками вона вийшла поза межі Лівану і тепер бере участь в боях у Сирії на боці президента Башара аль-Асада та його союзника – Ірану.

Угруповання Гезболла надіється на те, що зайнятий своєю програмою «Америка понад все» президент Трамп меншу вагу приділятиме Близькому Сходу і, можливо, навіть готуватиметься залишити регіон.

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