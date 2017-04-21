США запроваджують нові санкції проти Ірану, кажучи, що це лише початок

Сполучені Штати вдалися до перших кроків на підтримку рішучих заходів щодо Ірану, накладаючи нові санкції на 13 індивідуальних осіб і 12 установ, пов’язаних з програмою балістичних ракет Тегерана. Ці заходи стосуються також деяких іноземних організацій.

Санкції, зокрема, скеровані проти іранських мереж підтримки в Китаї і Об’єднаних Арабських Еміратах, які намагаються допомогти Тереграну отримати технологію і матеріали для розвитку програми виготовлення балістичних ракет.

Міністерство фінансів заявило, що санкції також накладено на індивідуалних осіб і мережі, які співпрацюють з елітними частинами Іранської революційної гвардії Quds Force та підтримуваним Іраном терористичним угрупованням Гезболла в Лівані.

«Це лише початкові кроки у відповідь на провокативну поведінку Ірану, попередив високопоставлений службовець адміністрації, називаючи недавню поведінку Ірану неприйнятною.

«Іран може зробити вибір», сказав посадовець. – Ми будемо позитивно працювати з Іраном, коли він дотримуватиметься міжнародних зобов’язань у час, як ми рішуче виступатимемо проти дестабілізаційних заходів з боку Ірану».

Прийняті у п’ятницю рішення були результатом того, що американські посадовці охаракетризували як тривалий процес, що включає консультиації з головними агентствами США, а також союзниками Америки.

Проте офіційні особи заявили, що причиною заходів було випробування балістичної ракети 29 січня всупереч резолюції ООН, яка забороняє Іранові проводити такі випробування.

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