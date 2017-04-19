Трамп доручив провести перегляд ядерної угоди з Іраном

Президент Дональд Трамп доручив Раді з національної безпеки вивчити міжнародну ядерну угоду з Іраном і дати оцінку, чи припинення санкцій «є в найкращих інтересах безпеки Сполучених Штатів».

Державний секретар Рекс Тіллерсон повідомив про перегляд угоди у вівторок у листі спікеру Палати представників Полу Раяну.

Тіллерсон заявив, що Іран дотримується своїх зобов’язань, відповідно до угоди, яку було досягнуто в 2015 році після переговорів між Тегераном та США, Великобританією, Францією, Китаєм, Росією і Німеччиною.

«Незважаючи на те, Іран залишається провідним державним спонсором тероризму за посередництвом різних методів», написав Тіллерсон.

Угода з Іраном зосереджувалася на ядерній програмі Ірану і звинуваченнях, що він працював над виготовленням ядерної зброї. Іранський уряд постійно заперечував ці звинувачення.

Організація Об’єднаних Націй, а також окремі держави, включно із Сполученими Штатами, наклали економічні санкції на Іран у намаганнях змусити його відмовитися від будь-яких амбіцій придбати ядерну зброю. Санкції завдали значних збитків іранській економіці, зокрема обмежили можливості продавати нафту на світовому ринку, та довели до майже двох років складних переговорів перед тим, як обидві сторони досягли угоди.

В обмін на пом’якшення санкцій, які були скеровані проти ядерної діяльності, Іран погодився вдатись до ряду кроків, включно із зобов’язанням, що він за ніяких обставин «не шукатиме, не виготовлятиме і не намагатиметься придбати ядерної зброї».

Ірану дозволено збагачуватиме уран до низької проби, збагачений уран – після переробки – використовувати як ядерне паливо в реакторах і вести дослідження у двох реакторах лише для мирних цілей.

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