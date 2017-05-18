Іран відповів на американські санкції відплатними заходами

У четвер Іран повідомив про плани накласти санкції на дев’ятьох американців і компанії у відповідь на те, що названо «неприйнятним й незаконним» рішенням Сполучених Штатів накласти нові санкції у зв’язку з іранською програмою балістичних ракет.

У заяві Міністерства закордонних справ Ірану сказано, що ці санкції порушили права людини через прямий і непрямий зв’язок із злочинами ізраїльського уряду на палестинських територіях або з підтримкою терористів. Як сказано, прізвища буде оголошено пізніше.

Міністерство фінансів США повідомило про нові санкції в середу проти двох службовців Міністерства оборони Ірану, іранської компанії і членів базованої в Китаї мережі.

«Ці санкції скеровані проти іранських офіційних осіб, а також базованої в Китаї мережі, які надають підтримку Сирії і постачають елементи для іранської програми розвитку балістичних ракет», сказав міністр фінансів Стівен Мначин. – Сполучені Штати залишаться пильними, якщо йдеться про Іран».

Високопоставлений американський дипломат з питань Близького Сходу Стюарт Джонс заявив, що ракетна програма Ірану є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Іран продовжує розвивати пов’язані з ракетною справою технології, які уможливлюють використання ядерної зброї», сказав Джонс.

Іран наполягає, що він не працює над розробкою ядерної зброї і в четвер повторив свою позицію, що його ракетна програма законна і становить частину права на самооборону.

Повідомлення про нові американські санкції надійшло в час, коли президент Дональд Трамп продовжив пом’якшення санкцій, пов’язаних з іранською ядерною програмою в рамках міжнародної угоди з 2015 року про обмеження ядерної програми Ірану.

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