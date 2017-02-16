Американські законодавці вимагають відповіді про зв’язки співробітників Трампа з росіянами

Криза, яка виникла з приводу контактів співробітників президента Дональда Трампа з російськими посадовцями, поглиблюється такою мірою, що навіть республіканські законодавці вимагають розслідування цієї справи Конгресом, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Після того, як у понеділок Трамп змусив свого радника з питань національної безпеки Майкла Флінна подати у відставку, під час прес-конференції у вівторок президент сказав, що Флінн був «чудовою людиною», з якою невідповідно повелися ЗМІ.

Це, з черги, викликало занепокоєння серед провідних республіканських законодавців – сенаторів Джона Маккейна і Ліндсі Ґрема, а також прихильного Трампу голови сенатського комітету з міжнародних відносин Боба Коркера.

Що більше, пише Reuters, Коркер вважає, що питання Росії загрожує не лише закордонній політиці Трампа, але також внутрішнім питанням, таким як програма охорони здоров’я і податкова політика.

Демократичні законодавці вимагають, щоб Конгрес провів незалежне розслідування щодо можливо незаконних зв’язків між Флінном, – та ймовірно іншими службовцями Білого дому – і росіянами. Впливовий сенатор-демократ Чак Шумер заявив, що від слідства мусить відсунутись міністр юстиції Джефф Сешенс, який близький до Трампа.

Лідери обох партій у Сенаті вимагають залучення до слідства як Федерального бюро розслідувань, так і Міністерства юстиції. Лідери Конгресу вимагають відкрити доступ до матеріалів розвідки про втручання російських хакерів в американський виборчий процес.

Близькі до ФБР особи кажуть, що в контаках Флінна та інших осіб з росіянами не було виявлено кримінальної діяльності. Проте критики Трампа кажуть, що контрольовані адміністрацією розвідувальні установи не найкраще відповідають цьому завданню.

Водночас деякі республіканці, включно з головою комітету з розвідки Палати представників, закликають до проведення слідства в справі витоку інформації засобам масової інформації про розмови Флінна з російським послом у Вашингтоні.

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