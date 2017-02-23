Президент Мексики зустрічається з двома міністрами адміністрації Трампа

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр внутрішньої безпеки Джон Келлі зустрічаються в четвер з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто та членами його кабінету. Як передбачається, це перша з ряду зустрічей на високому рівні, увага яких зосереджуватиметься на питаннях контрабанди наркотиків, торгівлі та імміграції.

Провідні члени кабінету президента Дональда Трампа розраховують на те, що вони зможуть пом’якшити занепокоєння і незадоволення з приводу політики нової американської адміністрації щодо Мексики.

«Це важливе, що президент надсилає двох своїх міністрів до Мексики на ранньому етапі своєї адміністрації, заявив у середу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. – Це має символічне значення для відносин між нашими країнами».

Спайсер також назвав відносини між обома країнами як «здорові й міцні».

Ці відвідини відбуваються в час, як вважається, погіршення у відносинах між обома країнами, які були мирними уздовж спільного кордону довжиною в 3100 кілометрів, з часу Мексикансько-американської війни наприкінці 1840-х років.

Трамп кілька разів наполягав, що Мексика, таким чи іншим способом мусить заплатити за стіну на кордоні, побудова якої, за приблизними підрахунками законодавців у Вашингтоні, коштуватиме щонайменше 12 мільярдів доларів.

Цього тижня Міністерство внутрішньої безпеки оприлюднило план, результатом якого може бути депортація із США мільйонів незаконних іммігрантів.

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