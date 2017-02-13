Рада Безпеки проведе консультації щодо запуску КНДР балістичної ракети

Засідання скликане на прохання США, Японії і Південної Кореї





Рада Безпеки ООН у понеділок збереться на екстрене засідання для обговорення питання нового запуску північнокорейської балістичної ракети.



Засідання, яке пройде в другій половині дня, скликане на прохання США, Японії і Південної Кореї.



Північна Корея провела запуск ракети вранці в неділю. За даними південнокорейських військових, ракета пролетіла близько 500 кілометрів, після чого впала в Японське море.



Державне інформаційне агентство Північної Кореї назвало запуск випробуванням «стратегічного озброєння нового типу, створеного в корейському стилі». Інформагентство підкреслило, що за запуском спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.



Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав дії Північної Кореї "абсолютно неприпустимим».



Абе заявив про це на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.



«Північна Корея повинна повністю дотримуватися відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, - заявив глава японського уряду. - Під час моєї зустрічі з президентом Трампом він запевнив мене, що США завжди, на 100 відсотків, будуть на боці Японії, і, щоб продемонструвати свої наміри і прихильність, він присутній тут зі мною на цій спільній прес-конференції».



У свою чергу Трамп заявив: «Я хочу, щоб всі зрозуміли і повністю усвідомили, що Сполучені Штати підтримують Японію, свого союзника, на 100 відсотків».



Запуск ракети був інтерпретований багатьма як виклик Пхеньяна адміністрації Трампа.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також засудив запуск, назвавши його черговим порушенням Пхеньяном численних резолюцій Ради Безпеки ООН.



Минулого року Північна Корея провела два несанкціоновані ядерні випробування і запустила близько двох десятків ракет, продовжуючи спроби розширити свою ядерну і ракетну програми. У новорічному зверненні Кім Чен Ин оголосив, що його країна «досягла останньої стадії» в програмі зі створення міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), але західні експерти висловлюють сумніви в цьому.

В кінці січня експерти повідомили, що північнокорейські військові встановили ракети на двох пересувних установах, що свідчило про підготовку до майбутнього запуску.



Аналітики розходяться в поглядах про те, наскільки близький Пхеньян до повної реалізації своїх військових амбіцій, оскільки поки що йому не вдавалося провести успішний запуск МБР. У той же час більшість експертів згодні, що Північ досяг значного прогресу з тих пір, як Кім Чен Ин сконцентрував в своїх руках абсолютну владу в країні після смерті його батька Кім Чен Іра в грудні 2011 року.

Протягом більше десяти років США і уряди переважної більшості країн світу вимагали від Північної Кореї денуклеаризації Корейського півострова. Однак західним лідерам поки що не вдалося запропонувати план, який змусив би Пхеньян піти на співпрацю або створив би для нього стимули до цього.



Діалог між Пхеньяном і шістьма державами, організований Китаєм, зайшов в глухий кут у 2009 році, коли комуністична Північна Корея вийшла з переговорного процесу. За три роки до цього КНДР провела перше підземне ядерне випробування.



Після цього Вашингтон заявляв, що шестисторонні переговори не можуть відновитися до тих пір, поки уряд Кім Чен Ина в Пхеньяні знову не візьме на себе зобов'язання припинити всі ядерні випробування і відмовиться від своєї ядерної програми. США дотримувалися цієї політичної лінії при адміністрації президента Барака Обами, і уряд президента Трампа підтвердив її.



Пхеньян поки що відкидає ініціативи Заходу і чинить опір спробам світових лідерів змусити його дотримуватися цілої низки резолюцій ООН.

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