У Чикаго буде побудовано бібліотеку з освітньо-виставковим комплексом Барака Обами

Колишній президент Барак Обама і його дружина Мішень оприлюднили в середу плани своєї майбутньої президентської бібліотеки в Чикаго.

Проект являє собою комплекс модерних будинків з бібліотекою, музеєм, культурним центром і громадським городом. Музей, найвищий із трьох будинків, матиме виставкове приміщення, громадські місця, офіси і приміщення для освітніх програм і зустрічей.

Кілька місць у трьох штатах – Іллінойсі, Нью-Йорку і місці народження Обами – Гавайських островах – початково пропонувались для бібліотеки колишнього президента. Однак Обама відкинув будь-яку думку про інше можливе місце бібліотеки, ніж Чикаго.

Як передбачається, об’єкт буде готовим за чотири роки, але, згідно з повідомленнями, програми розпочнуться вже цього року. Обама також повідомив, що він з дружиною призначать два мільйони доларів на програми працевлаштування на період літа.

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