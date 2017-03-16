Дипломат КНДР: вбивство Кім Чен Нама – таємна змова США та Сеула

Вбивство брата північнокорейського диктатрора Кім Чен Нама стало результатом таємної змови між США та Південною Кореєю, - переконані у Пхеньяні.

Про це інформує агентство Associated Press.

КНДР стверджує, що вбивство в аеропорту Куала-Лумпура Кім Чен Нама, брата по батьку північнокорейського лідера Кім Чен Ина, стало результатом таємної політичної змови між Сполученими Штатами та Південною Кореєю.

Як заявив у четвер дипломат у посольстві Північної Кореї у Пекіні Пак Мйонг Хо, вбивство Кім Чен Нама стало «огидним та надзвичайно небезпечним» планом Вашингтона та Сеула, покликаного заплямити імідж КНДР та повалити нинішню владу в країні.

Пак зазначив, що «твердження про позакулісні маніпуляції» проваляться, - маючи на увазі звинувачення Пхеньяна в організації вбивства, висунуті на його адресу розвідкою Південної Кореї.

Північна Корея вимагає, щоб Малайзія передала їй тіло загиблого, і з обуренням відреагувала на повідомлення про проведення аутопсії. Вона також відмовляється визнати, що покійний це старший брат лідера Кім Чен Ина.

Цей інцидент призвів до різкого погіршення відносин між Малайзією та Північною Кореєю, і видворення послів.

Пхеньян не дозволяє малайзійцям залишити КНДР до часу «справедливого вирішення» справи. Малайзія, в свою чергу, перекрила виїзд з її території північних корейців. Обидві країни також скасували безвізовий режим.

Нагадаємо, Кім Чен Нам, який перебував за кордоном та був відомий своїми публічними висловлюваннями проти династичного успадкування посади керівника КНДР, був убитий 13 лютого.

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