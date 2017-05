Державний департамент скорочує обмеження на кількість біженців, що можуть прибути до США

Державний департамент Сполучених Штатів збільшив кількість біженців, яким буде дозволено прибути до країни, хоча президент Трамп намагається стримати наплив біженців. Про це пише видання The Daily Beast, яке посилається на газету The New York Times.

Хоча дотепер не було офіційного повідомлення в цій справі, організації біженців довідалися про це з електронного листа від службовця Державного департаменту. Цей службовець, Дженніфер Сміт, повідомила організації підтримки біженців, що вони вже можуть готуватися до прибуття біженців без обмежень чинних дотепер щотижневих квот?

Квоти на кількість біженців, як раніше повідомлялося, були результатом бюджетних обмежень, але прийнятий на початку цього місяця Конгресом законопроект про витрати, дозволяє пом’якшити обмеження.

Цей крок, згідно з передбаченнями, збільшить кількість біженців у США після того, як на початку цього року їх кількість різко зменшилася з приводу безладдя з приводу імміграційної політики Дональда Трампа.

Президент намагався зменшити кількість біженців із 110 тисяч до 50 тисяч річно, хоча групи підтримки кажуть, що рішення Держдепартаменту може дозволити прибути до країни 70 тисячам біженців.

Прихильники прав біженців привітали цей крок, але висловили занепокоєння, що це може бути скороминуче. Як заявив газеті The New York Ерол Кекич, директор програми з питань імміграції і біженців Church World Service, «запропоноване президентом скорочення бюджету на 2018 рік означатиме, що наступного року матимемо значно меншу програму, незважаючи на те, що станеться з його указами».

Дивіться також: Які різниці у підходах до лобіювання влади в Україні та США?