Уряд США програє російській пропаганді - експерти

На думку фахівців, США повинні відстежувати ситуацію в Інтернеті і викривати неправдиву інформацію





Як зазначають колишні та нинішні радники Білого дому з кібербезпеки, уряд США витратив більше десяти років на підготовку відповідей на хакерські атаки з боку іноземної держави, але не мав чіткої стратегії, коли Росія почала кампанію з дезінформації в Інтернеті напередодні виборів в США.



Про це пише оглядач Джозеф Менн у статті, опублікованій на сайті інформаційного агентства Reuters.



За словами радників і експертів в cфері розвідки, протягом останніх років розвідувальні агентства США відстежували скоординоване застосування Росією хакерських атак і дезінформації в Україні та інших країнах, але регулярного діалогу про ризики пропаганди для США у вищих ешелонах уряду практично не велося.



Один колишній співробітник Білого дому попередив, що будь-які спроби уряду США протидіяти потоку дезінформації, що йде за підтримки іноземних держав, натраплять на великі політичні, правові та етичні перешкоди.



«Довелося б вести масове спостереження і обмежувати свободу, а це ціна, на яку ми не готові погодитися, - заявив цей колишній чиновник, який виступав на умовах анонімності. - Росія може контролювати розповсюдження інформації способами, якими ми не можемо».



Клінтон Ваттс, консультант з безпеки, колишній агент ФБР і науковий співробітник некомерційного Інституту зовнішньополітичних досліджень, говорить, що в уряді США більше немає такої структури, як Інформаційне агентство США (US Information Agency), яке діяло в роки «холодної війни» і займалося контрпропагандою.



За його словами, більшість великих російських пропагандистських кампаній в США і Європі починалися в ЗМІ, що фінансуються російським урядом, таких як телеканал RT або інформагентство Sputnik, після чого посилювалися через Twitter та інші канали.



Ваттс вважає, що уряду США необхідно терміново створити можливості для відстежування того, що відбувається в Інтернеті і розвінчання неправдивої інформації.



«Ці дві речі потрібно зробити негайно, - говорить Ваттс. - Потрібно виступати з публічними заявами, інакше це призведе до теорій змови».



Законопроект про бюджетні витрати Пентагону, ухвалений раніше цього місяця, закликає Держдепартамент створити «Центр глобальної взаємодії», який візьме на себе частину цієї роботи, але аналогічні зусилля з протидії менш складній пропагандистській системі «Ісламської держави" не досягли намічених цілей.



Експерт з кібербезпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Люїс, який раніше працював в Держдепартаменті і Міністерстві торгівлі, а також у збройних силах США, каже, що Вашингтон повинен вийти за рамки застарілих ідей поширення впливу, якщо американська влада хоче наздогнати Росію.



«У них є телеканал RT, а ми знаємо лише як відправити кудись авіаносну ударну групу, - каже Люїс. - Тут ми і застрягнемо, якщо не зрозуміємо, як працювати в цій ситуації»



Ваттс каже, що він відстежує десятки тисяч проросійських акаунтів у Twitter з 2014 року. За його словами, чимало найефективніших сюжетів грали на страхах війни або інших лих або поширювали ідею про корумпованість західних політиків, ЗМІ та інших еліт.



Він та інші відзначають, що діяльність інформагентства Sputnik показує масштаб російських зусиль.



Запущений два роки тому як наступник офіційного російського інформагентства і радіомережі, Sputnik не просто повторює політичну позицію Кремля, вважають експерти. Він йде далі і наймає сторонніх фахівців з досвідом роботи в соціальних мережах, включаючи американців як лівого, так і правого нахилу, які критично налаштовані до політики США.



Джо Фіонда - учасник протестного руху «Захопи» (Occupy), який деякий час працював на Sputnik в 2015 році, говорить, що публікації і робота агентства у соціальних мережах була спрямована на вихвалювання союзників російського президента Володимира Путіна, таких як Сирія, і зосередження уваги на негативних новинах зі США, включаючи неправомірну поведінку співробітників поліції.

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