Російські експерти із закордонної політики обмірковують майбутні відносини із Сполученими Штатами

Новообраний президент Дональд Трамп висловив сумніви про те, що Москва була причетна до хакерських атак на комп’ютерні системи, пов’язані з Демократичною партією. Він також закликав до покращення відносин з Росією і схвально висловився про президента Путіна за те, що він вирішив не вдаватися до відплатних дій за видворення минулого тижня російських дипломатів із США.

Водночас провідний член Республіканської партії обіцяв «нові санкції» проти Росії, у додаток до тих, які наклала адміністрація Обами у відповідь на російські хакерські атаки. Серед тих, проти кого були скеровані санкції, втисокопоставлені представники російської військової розвідки ГРУ, яких звинувачують в атаках проти Демократичної партії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем зі штату Південна Кароліна заявив Радіо «Вільна Європа» / Радіо«Свобода», що він і його колеги запропонують санкції не лише проти енергетичного сектора Росії, банківського сектора і розвідувальних агентств, включно з ГРУ і ФСБ, але також проти Путіна і його оточення.

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