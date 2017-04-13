Якими будуть відносини між США і Росією за правління президента Трампа?

Російський уряд заявив, що «надто рано знати», чи відносини між Сполученими Штатами і Росією будуть кращими після кількагодинних напружених переговорів президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у четвер, що настрій зустрічей у Москві був «досить конструктивним» і віддзеркалював потребу того, щоб дві найбільші ядерні держави «втримували діалог в пошуках розв’язок», але, додав він, Путін використав зустріч для того, щоб сказати Вашингтону, чому існує «тупик» у їхніх нинішніх відносинах, головно в суперечці з приводу хімічної атаки минулого тижня в Сирії і ракетної відплати, яку доручив провести президент Дональд Трамп.

У середу президент Трамп заявив, що американсько-російські відносини, можливо, на найнижчому рівні будь-коли. Таку ж думку висловив і Тіллерсон на прес-конференції після зустрічі з Путіним і Лавровим. Тіллерсон вказав на відсутність довір’я між обома країнами.

У четвер Трамп з більшим оптимізмом висловився на цю тему на сторінці у Twitter. «Справи між США і Росією наладнаються». У відповідному часі кожен прийде до розуму, і запанує тривалий мир».

Відповідаючи на запитання російського державного телебачення в середу, Путін сказав, що відносини між обома країнами погіршилися цього року з часу приходу до влади Трампа три місяці тому. Тіллерсон сказав, що США абсолютно певні, що хімічна атака була запланована, керована і і здійснена силами сирійського режиму. Лавров не дав зі свого боку жодних доказів на російське твердження, що атака із застосуванням газу зарин була або провокацією сирійських повстанців, або викликана бомбарбуванням сирійськими літаками складу боєприпасів, на якому сирійські повстанці зберігали газ зарин.

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