США знову розширили санкційні списки щодо Росії через Україну

CША додали до списку суб’єктів, на які поширюються санкції, ще 23 юридичні особи з Росії і з окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі США, - передає Радіо Свобода.

Як мовиться у повідомленні, влада США визначила, що вони діють на шкоду інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Міністерство пішло на цей крок, щоб забезпечити ефективність чинних санкцій щодо Росії за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України, мовиться у повідомленні.

Цей перелік нових підсанкційних суб’єктів буде оприлюднений офіційно 27 грудня, відтоді санкції проти них і набудуть чинності.

У цьому списку, що наразі оприлюднений в ознайомлювальному порядку, 21 суб’єкт із Росії і 2 з Криму. До нього потрапили, зокрема, російські оборонні компанії, серед них сім дочірніх організацій концерну «Алмаз-Антей» і вісім дочірніх компаній концерну «Радіоелектронні технології», – чи дві російські компанії в окупованому Криму – «Кримські порти» і «Кримська залізниця».

Із цього нового переліку Міністерства торгівлі кілька суб’єктів уже перебувають під іншими санкційними обмеженнями США, які оголошувало раніше Міністерство фінансів країни.

Попереднє розширення санкційних списків проти російських громадян і компаній у США оголосили 20 грудня.

Починаючи з 2014 року, Захід запровадив кілька пакетів санкцій у зв’язку з дестабілізацією України і агресією Росії проти неї у Криму, а потім на Донбасі. Вони стосуються здебільшого російських фізичних і юридичних осіб, а також осіб та інституцій із лав донбаських і кримських сепаратистів і представників колишнього керівництва України. Крім того, санкції накладені й на деякі галузі економіки Росії.

Останнім часом Росія через своїх союзників у західних країнах, у першу чергу в ЄС, намагається просувати ідеї повного чи принаймні часткового скасування санкцій і без виконання нею її міжнародних зобов’язань. Крім того, за поліпшення відносин із Росією висловлювався і новообраний президент США Дональд Трамп під час виборчої кампанії, і вже після обрання.

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