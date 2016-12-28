WP: США готують нові заходи проти Росії у зв’язку з кібератаками

За даними газети Washington Post, відповідна реакція може включати як публічні санкції, так і таємні кібероперації

Адміністрація Обами завершує формування пакету санкцій і заходів дипломатичного характеру, спрямованих на те, щоб покарати Росію за спроби втручання в хід виборів в США в 2016 році, повідомляє газета Washington Post.

Представники уряду США повідомили газеті, що відповідні заходи будуть, ймовірно, включати таємні кібероперації.

Оголошення про публічні заходи може бути зроблено вже на цьому тижні, повідомляє газета.

Затримка з оголошенням є результатом внутрішніх дискусій про те, як найкраще використовувати указ від 2015 року, що дає президенту право вводити санкції проти іноземних суб’єктів, які здійснюють кібератаки проти США, говориться в статті.

Виконавче розпорядження, видане в квітні 2015 року, дозволяє Міністерству фінансів заморожувати активи фізичних осіб і організацій, які використовували цифрові технології для нанесення шкоди критичній інфраструктурі США або в цілях економічного шпигунства.

«Потрібно, щоб ви могли сказати, що, по-перше, інфраструктура забезпечення виборів відноситься до критичної інфраструктури, і, по-друге, що росіяни дійсно завдали їй шкоди, – заявив Washington Post високопоставлений представник адміністрації. – Це дві високі планки».

Адміністрація публічно пов’язала російську розвідку з атаками на Національний комітет Демократичної партії та інші політичні структури, а також зломом особистої переписки керівника передвиборного штабу Гілларі Клінтон Джона Подести.

У розпорядженні адміністрації Обами є й ряд інших можливих заходів, кожна з яких пов’язана з певними ризиками, вказує Washington Post.

Хоча кримінальне переслідування є однією з таких заходів, ФБР поки не зібрало достатньо доказів для порушення справи, стверджують чиновники, на яких посилається газета.

Пакет заходів також спрямований на те, щоб утримати Росію від проведення подібних операцій у майбутньому, кажуть офіційні особи.

«Я в рівній мірі стурбований і тим, що трапилося з нами в ході виборів, і тим, що буде з нами в майбутньому, – заявив другий чиновник Washington Post. – Я твердо впевнений, що росіяни та інші скажуть, мовляв, це добре спрацювало в 2016 році, тому давайте продовжимо. А ми проводимо вибори кожні два роки».

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