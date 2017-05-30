США можуть повернутися до «перезавантаження» діалогу з Москвою стосовно України

Європа вітає готовність США взяти активнішу участь в розв'язанні кризи в Україні





У березні, на зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, президент Трамп сказав канцлеру Німеччини Анґелі Меркель, що криза в Україні - це сфера відповідальності Європи, тому США не братимуть активної участі у вирішенні цієї проблеми.

Про це пише у рибриці «Точка зору» у виданні The Washington Post політичний оглядач Джош Роґін.

Всього через два місяці після цієї зустрічі з Меркель, адміністрація Трампа змінює курс і планує активізувати свою участь у розв'язанні української кризи.



Для державного секретаря США Рекса Тіллерсона, який очолює переговори за зачиненими дверима з цього питання, Україна - це можливість реанімувати плани Трампа щодо покращення американсько-російських відносин.



На думку офіційних представників США і експертів із закордонної політики, незважаючи на те, що реалізація цього плану знаходиться на початковій стадії, Тіллерсон сподівається відновити мирні переговори, розпочаті адміністрацією Обами в минулому році, в надії, що нові обставини і нові люди за столом переговорів можуть сприяти отриманню інших результатів.



У той же час, пише оглядач Роґін у виданні The Washington Post, серед співробітників адміністрації є чимало скептиків, які вважають, що спроби перезавантажити відносини з Росією в той час, як в США тривають розслідування справи втручання Росії в роботу американської політичної системи - марна справа. Проте, Трамп і Тіллерсон готові спробувати це зробити.



Європа привітала рішення США бути більш залученими в процес вирішення української кризи.

«Спочатку здавалося, що вони абсолютно не зацікавлені в цьому питанні. Зараз ситуація значно змінилася», - сказав в інтерв'ю The Washington Post міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель після зустрічі з Тіллерсоном 17 травня.

Зміна ставлення президента Трампа до війни в україні стала помітною 10 травня, коли він провів зустріч з міністром закордонних справ Росії сергієм Лавровим, і згодом з главою МЗС України Павлом Клімкіним.

Після зустрічей, Трамп закликав у своєму Twitter «Давайте, досягнео миру!»

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Видання пише, що Тіллерсон збирається призначити спеціального представника Державного департаменту, який очолить нові зусилля щодо України. Завдання цього нового представника вдихнути нове життя у американсько-російський дипломатичний канал з Владиславом Сурковим, якого часом називають «сірим кардиналом» Кремля. В часи президентства Обами цю роль займала помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка не змогла добитися зрушень через цей канал.

Чиновники кажуть, що тепер Володимир Путін не може ще більше затягувати час, чекаючи, коли в Білому домі з'явиться хтось більш лояльний. А минулого року він зайняв саме таку позицію. Німецький і французький уряди теж не стали і не стануть більш проросійськими найближчим часом.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Трамп може використати погрози чи навіть втілення нових санкцій для того, щоб змусити Путіна піти на поступки. «Дипломатія без зміни умов на місцях має менші шанси досягти успіху», - вважає експерт.

Колишній чиновник НАТО і Пентагону Александер Вершбоу вважає, що команда Трампа може встановити чіткий підхід, запропонувавши Росії обмежене пом'якшення санкцій в обмін на виведення важкого озброєння з України. «Це довгостроковий план. Але найкращий спосіб для Трампа роззброїти своїх критиків – кинути виклик очікуванням і почати переговори про хорошу угоду, яка виведе росіян зі Східної України», - вважає Вершбоу.

Якщо ж команда Трампа спробує домовитися з Москвою і зазнає невдачі, принаймні справжні наміри Путіна будуть визначені. Тоді у адміністрації не буде вибору окрім як посилити тиск на Росію за її агресію, збільшити підтримку України і її військових, а також відмовитися поки що від ідеї покращення американсько-російських відносин.

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