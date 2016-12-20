США розширили санкції проти Росії у зв’язку з її діями в Україні

Міністерство фінансів США повідомило про розширення санкційного списку, спрямованого проти Росії через її дії в Україні.

У список санкцій внесли сім фізичних осіб і кілька десятків компаній.

А саме - Євген Пригожин, Михайло Дідів, Михайло Клішин, Кирило Ковальчук, Дмитро Лебедєв, Дмитро Мансуров і Олег Мінаєв.

Ковальчук, Лебедєв, Мансуров, Клішин, Мінаєв та Дідів, як зазначається в повідомленні американського Мінфіну, потрапили до списку через фінансову, матеріальну і технологічну підтримку банку «Росія», та підконтрольним йому установам «АBR Менеджмент» і «Собінбанк». Усі вони займають керівні посади в цих фінансових установах.

Банк «Росія», контрольований членом найближчого кола Володимира Путіна Юрієм Ковальчуком, потрапив під санкції ще 20 березня 2014-го року.

Пригожин потрапив до санкційного списку, зазначається в прес-релізі, через «значні ділові зв'язки» з главою Міноборони Росії і з компанією, яка займається проектом будівництва військової бази Росії поруч з українським кордоном.

Також санкції поширюються на компанії, що працюють в галузі будівництва та транспорту в Криму: Інститут Стройпроект, Карст, Кримська залізниця, Кримські порти та Совфрахт.

Підрозділ Мінфіну, відомий за абревіатурою OFAC (Офіс з контролю за іноземною власністю) ідентифікував 25 дочірніх установ, 50% або більше відсотків власності, які належать російським компаніям, що вже знаходяться під санкціями, а саме – Російському Агробанку та Новатеку, які потрапили до санкційного списку в липні 2014-го року.

Під санкції потрапили два судна під російським прапором - «Маршал Жуков» і «Сталінград», що є першим подібним випадком.

«Сполучені Штати залишаються відданими дотриманню санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань згідно з Мінськими домовленостями», - говориться в прес-релізі Мінфіну. Ці санкції, йдеться в документі, «підкреслюють опозицію США до окупації Криму та нашу рішучу відмову визнати спробу анексії півострова».

Санкції, повідомляє Міністерство фінансів США, запроваджуються негайно після продовження терміну дій санкцій з боку ЄС та «посилюють нашу єдність в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України».

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