Сирія заперечує, що використовує крематорії для нищення доказів масових убивств

Міністерство закордонних справ Сирії заперечує американські звинувачення, що сирійський уряд щодня здійснює масові вбивства в’язнів і спалює їхні тіла у великих крематоріях неподалік Дамаска.

Державне інформаційне агентство SANA, посилаючись на заяву міністерства, назвало американські звинувачення «голлівудською історією, відірваною від дійусності».

Державний департамент США в понеділок заявив, що у в’язниці Сейдная щодня страчують до п’ятдесяти в’язнів через повішення. Говориться, що уряд президента Башара аль-Асада користується крематоріями, щоб приховати докази масових убивств.

Високопоставлений американський дипломат на Близькому Сході Стюарт Джонс заявив, що Сирія «тепер впала до найнижчого рівня безправ’я», користуючись військовою допомогою Росії та Ірану, двох країн, які підтримують шестирічну боротьбу уряду президента Асада проти різних повстанських угруповань, які намагаються усунути його від влади. В резулььаті громадянського конфлікту дотепер там загинуло приблизно 400 тисяч людей.

Джонс не сказав, що Москва несе відповідальність за справу крематоріїв, кажучи, що Державний депаратамент не представив російським офіційним особам доказів масових убивств.

Проте він сказав, що Сполучені Штати «ведуть постійні розмови з росіянами про проблему, що вони не осуджують сирійських злочинів та їх імовірного потурання того, які смирійські злочини створили. І ми заявили режиму, ми заявили російському уряду, що вони нестимуть відповідальність за ці злочини».

Минулого місяця президент Дональд Трамп доручив провести ракетну атаку проти Сирії після того, як сирійський режим, за всіма ознаками, застосував хімічну зброю проти цивільного населення.

Хоча задокументовано багато злочинів сирійського режиму, сказав Джонс, ми віримо що будівництво крематоріїв це зусилля приховати масштаби масових убивст у в’язниці Сейдная.

Він додав, що Сполучені Штати основують цю інформацію на підставі розвідувальних даних і повідомлень гуманітарних угруповань.

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