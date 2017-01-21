США не надішлють делегації на переговори в Астані в справі мирного врегулювання в Сирії

Державний депаратмент США заявив у середу, що не надішле своєї делегації на переговори в справі мирного врегулювання в Сирії. Переговори відбудуться наступного тижня в столиці Казахстану Астані.

Виконуючий обов’язки прес-секретаря Марк Тонер заявив, що Сполучені Штати представлятиме посол США в Казахстані Джордж Крол.

«Беручи до уваги президентську інавгурацію і негайні вимоги щодо передачі влади, делегація з Вашингтона не братиме участі в конференції в Астані», – заявив Тонер.

Президент Сирії Башар аль-Асад заявив, що переговори, які розпочинаються в понеділок, зосереджуватимуться на закріпленні припинення вогню і сприянні розподілу гуманітарної допомоги по всій країні. Цього тижня він сказав японській телевізійній станції, що, на його думку, результатом переговорів будуть місцеві угоди про примирення з повстанцями.

Угоду про влашування мирних переговорів досягнуто завдяки допомозі Ірану та Туреччини, які підтримуюють суперницькі сторони сирійського конфілкту.

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