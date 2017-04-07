Західні союзники підтримують дії США проти сирійського режиму Башара аль-Асада

Європейські союзники Сполучених Штатів з обережністю привітали ракетні удари по сирійській військовій базі. Дії США були відповіддю на хімічну атаку на контрольоване повстанцями місто. У відповідальності за атаку західні країни звинувачують режим президена Башара аль-Асада.
Вашингтон самостійно вдався до атаки на аеродром ВПС Шайрат, де, як вважається, базовані літаки, що взяли участь у хімічній атаці. Головні європейські союзники висловили Вашингтону свою підтримку.
«Адміністрація Трампа вдалася до правильного кроку, і ми повністю підтримуємо ці дії», сказав у п’ятницю міністр оборони Великобританії Майкл Феллон.
Також Німеччина висловила підтримку. Представник МЗС Себастіан Фішер заявив: «Ніхто не може сказати, що не було пробувано інших шляхів запобігти або покласти край застосуванню хімічної зброї». У розмові з репортерами канцлер Анґела Меркель сказала, що атака з боку Сполучених Штатів самозрозуміла, беручи до уваги масштаби воєнних злочинів, беручи до уваги страждання невинних людей і беручи до уваги блокування у Раді Безпеки ООН».
Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро сказав, що застосування хімічної зброї обурливе і повинно бути покаране, тому що це воєнний злочин».
Проте в Європі відчутне також деяке занепокоєння з приводу імовірної непередбачуваності нинішньої закордонної політики США.
Джонатан Вуд з Групи контролю риску заявив «Голосу Америки», що повітряні удари проти сил президента Башара аль-Асада матиме вплив на вже дразливі відносини Заходу з Москвою з приводу її дій в Україні.
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