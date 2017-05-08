Маттіс: США вивчатимуть пропозицію Росії про встановлення зон «деескалації» у Сирії

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що Сполучені Штати уважно вивчать російський план про встановлення в Сирії «зон деескалації».

«Суть справи завжди в подробицях», сказав Маттіс у понеділок, відповідаючи на запитання.

Росія, Туреччина та Іран погодились із запропонованою Москвою угодою минулого тижня про встановлення «зон деескалації» в Сирії в зусиллях покласти край шестирічному конфлікту.

Представники трьох країн – гарантів припинення вогню в Сирії, підписали меморандум про це наприкінці найновішого раунду мирних переговорів у столиці Казахстану Астані.

Пропозиція закликає до заходів для зменшення боротьби у чотирьох обраних районах Сирії, де повстанці, не пов’язані з терористами «Ісламської держави» контролюють чималу територію.

Ініціатива набрала сили в п’ятницю опівночі. Росія заявила, що зони закриті для літаків очолених США коаліційних сил.

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