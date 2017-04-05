Президент Трамп і король Абдалла обмірковуть можливість відновлення близькосхідних мирних переговорів

Президент Дональд Трамп зустрічається в середу в Білому домі з королем Йорданії Абдаллою. На порядку денному розмов є атака в Сирії з використанням хімічної зброї і можливість відновлення ізраїльсько-палестинським мирних переговорів.
Йорданський монарх і новий президент США вже мали коротку зустріч при нагоді молитовного сніданку у Вашингтоні в лютому, але ця зустріч між обома лідерами, за всіма ознаками, буде більш суттєвою, з приватними розмовами, спільною прес-конференцією і робочим обідом.
У результаті жахливої атаки у вівторок у Сирії, десятки людей загинули і сотні були поранені. У письмовій заяві президент Трамп осудив атаку, кажучи, що її не може ігнорувати цивілізований світ». Проте невідомо, як США і Йорданія, які є союзниками, можуть інакще реагувати.
Король Йорданії, який неофіційно є представником арабського світу, привозить месидж про відновлене зацікавлення у мирному врегулюванні з Ізраїлем, яке включало б визнання арабськими і мусульманськими країнами єврейської держави за створення Палестинської держави на Західному Березі, в секторі Газа і Східному Єрусалимі.
Арабські лідери відновили пропозицію – яку вперше зробили Ізраїлю у 2002 році – на саміті минулого тижня, але Ізраїль відхилив можливість виведення військ з території, яку захопив у 1967 році під час Шестиденної війни.
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