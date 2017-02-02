Президент Дональд Трамп заявив, що Іранові «офіційно висловлено попередження» з приводу запуску ним балістичної ракети. Про це він заявив у ряді повідомлень на сторінці Twitter, у яких він також продовжував осуджувати угоду, яку Сполучені Штати і п’ять інших провідних країн світу досягли для обмеження іранської ядерної програми в заміну на пом’якшення санкцій.

Трамп заявив, що Іран повинен бути «вдячний» за угоду, та що країна була на грані колапсу перед тим, як було розморожено мільярди доларів в іноземних банках.

Ядерну угоду досягнуто у відповідь на звинувачення, що Іран працював над розробкою ядерної зброї. Іран заперечував це звинувачення. Угода вимагала від Ірану обмежити процес збагачення урану і перетворити кілька ядерних об’єктів для іншого використання.

У середу радник з національної безпеки Майкел Флінн, який осудив запуск ракети, назвав це «найновішим із ряду інцидентів» протягом останніх шести місяців, якими Іран загрожував США та їх регіональним союзникам. Він сказав, що лідери в Терегані були заохочені тепер вдатися до таких дій, тому що ядерна угода «слабка й неефективна» і тому що інші країни, причетні до досягнення угоди, не змогли вдатися до заходів для стримання військових амбіцій Ірану.

Під час брифінгу в Білому домі Флінн звинуватив колишнього президента Барака Обаму та інших членів його адміністрації, що вони не ставили Тегерану рішучих вимог.

У середу високопоставлені службовці Білого дому заявили, що випробування Іраном балістичної ракети і його підтримка повстанців-ісламістів у Ємені – провокативні дії, які дестабілізують регіон і загрожують багатьом країнам, включно із союзниками США. Службовці Білого дому заявили, що США вдадуться до «відповідних дій».

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