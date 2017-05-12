Агентство США з міжнародного розвитку – надійний партнер України

Від допомоги фермерам, що освоюють нові технології вирощування картоплі, до допоги ВІЛ-інфікованим і новацій у лікуванні туберкульозу. Від тренінгів для членів виборчих комісій і спостерігачів на виборах – до енергетичної реформи і скорочення викидів парникових газів. Навіть запровадженням незалежного тестування випускників шкіл, що дало змогу абітурієнтам вступати до вишів без хабарів, українці зобов’язані програмам Агентства США з міжнародного розвитку.

USAID розшифровується як «Агентство США з міжнародного розвитку». А ще англійське слово «AID» означає «допомога». Тож Агентство – це такий собі спецназ американської безвідплатної допомоги, який приходить туди, де її потребують найбільше.

В Україну USAID прийшов навесні 92-го, одразу після здобуття незалежності, коли країна була на межі економічного колапсу. За 25 років, що минули відтоді, американські платники податків вклали в Україну понад два мільярди доларів технічної допомоги.

Говорить директор Регіональної місії USAID в Україні, Білорусі і Молдові Сюзан Фрітц:

«Багато наших програм мали величезний успіх. І ми готові продовжувати нашу роботу. У нас в Україні чудові партнери. І в уряді, і в громадянському суспільстві, в приватному секторі. Ми знаємо, що можемо досягти ще більшого».

Посол США в Україні Марі Йованович каже:

«Закладено основу для ще більшого успіху. Зміни, яких українці досягли за останні 25 років – очевидні. Ми розуміємо, які ваші очікування від уряду і яким ви бачите своє майбутнє. І ми готові підтримувати український народ на шляху до більш процвітаючого, демократичного і безпечного суспільства.

Проекти агентства часто називають частиною Плану Маршалла для України. І зараз, кажуть в уряді, країна потребує продовження цих програм.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр міністр України, говорить:

«Ми розраховуємо, що ця допомога не буде зменшуватися і на 2018-ий рік. Бо, на жаль, Україна продовжує її потребувати. І ми потребуємо поки що плеча і підтримки не тільки в політичній сфері, а поки що й в економічній».

Дивіться також: У сенатському комітеті з розвідки Росію назвали однією з глобальних загроз