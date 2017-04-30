За останні 60 років вакцинація врятувала більше дитячих життів ніж будь-яка інша медична процедура - ВООЗ

Міжнародний тиждень імунізації цього року проходить під гаслом "Вакцини працюють".

Таким чином медики нагадують населенню про користь щеплень у боротьбі з важкими недугами. Вчасна вакцинація надає найкращий захист саме тоді, коли це найбільш потрібно, - кажуть у ВООЗ. Та успіх програми імунізації, в першу чергу, залежить від налаштованості батьків, - підкреслює МОЗ України.

Вакцини можуть попередити зараження, адже допомагають організму виробляти імунітет

За останні 60 років вакцинація врятувала більше дитячих життів ніж будь-яка інша медична процедура – кажуть у ВООЗ. Але в Україні ситуація з імунізацією залишається катастрофічною. Охоплення вакцинами – найнижче в Європі. Торік було щеплено лише 46% дітей при потребі в 95%. Цього року ситуація з закупівлями вакцин поліпшується і МОЗ очікує, що щепленими будуть 90% малюків. Медики застерігають: якщо цього не станеться, не уникнути епідемій не лише туберкульозу, а і правця, дифтерії, - і не тільки.

"Хвороби, які можна попередити за допомогою вакцинації, - кір, паротит і коклюш – несуть загрозу досі. Вакцини можуть попередити зараження, адже допомагають організму виробляти імунітет", - пояснює асоційований професор Університету Джорджа Мейсона Тоні Єнг.

Треба проводити широку інформаційну кампанію, розказувати людям, що вакцини є безпечні, необхідні, і треба вакцинувати дітей

Українським батькам не потрібно боятись за якість вакцин, які виробляють на Заході. У цьому запевняє голова міжнародної неурядової організації Rotary International. Після двох випадків поліомієліту на Закарпатті півтора роки тому Rotary разом із Міністерством охорони здоров'я та Всесвітньою організацією з охорони здоров'я проводили широку кампанію з вакцинації в Україні.

Генеральний секретар Rotary International Джон Гевко каже:

"І роль ротарійців була – інформувати, проводити інформаційну кампанію з населенням, розказувати людям, як ця вакцина працює, що вони є безпечні, що треба щеплювати дітей. Були різні плакати, публікації в метро, організовували круглі столи по Україні, різні симпозіуми, конфереції, щоб поширювати інформацію поміж українцями, що треба вакцинувати дітей, що вакцини безпечні, і що це необхідно для здоров'я українських дітей."

Коли проводимо наші кампанії в африканських країнах, батьки благають, щоб їхні діти отримали ці вакцини, бо вони бачать наслідки цих страшних хвороб

Зокрема, завдяки цим зусиллям, за останні 2 роки підтримка імунізації в Україні зросла – з 41% до 74%. Однак, щоб повністю повернути довіру батьків до вітчизняної медицини, необхідно реформувати всю систему державних закупівель.

"Треба цілу систему тендерів постачання вакцин переробити. Щоб ті тендери проводились відкрито, щоб якість вакцин була високою. З іншого боку, треба проводити широку інформаційну кампанію, розказувати людям, що вакцини є безпечні, необхідні, і треба вакцинувати дітей", каже генеральний секретар Rotary International Джон Гевко.

Невакциновані діти можуть отримати цю інфекцію від туристів, які приїздять сюди

Проблема зі скептичним ставленням батьків до щеплень існує не лише в Україні. Кожнен десятий американець вважає, що ризики від вакцинації перевищують її переваги. Експерти кажуть: люди у США просто не розуміють небезпеки відмови від вакцинації.

"Це такий парадокс. Коли проводимо наші кампанії в африканських країнах, батьки благають, щоб їхні діти отримали ці вакцини, бо вони бачать наслідки цих страшних хвороб. А тут, в Америці, завдяки тому, що більшість батьків вакцинують своїх дітей, ті хвороби не існують. Тобто багато батьків кажуть: чому я маю вакцинувати, якщо хвороби не існують. Але вони не існують тільки завдяки тому, що решта батьків вакцинують", - пояснює Джон Гевко.

А ще, навіть попри те, що масова імунізація призвела до стрімкого падіння поширення інфекційних хвороб у США, деякі такі захворювання все ще можуть потрапляти до країни з-за кордону й бути дуже небезпечними для певних груп людей.

"Невакциновані діти можуть отримати цю інфекцію від туристів, які приїздять сюди, чи коли подорожують самі, або передати хворобу дітям, які занадто маленькі, щоб бути вакцинованими, та людям, які мають слабкий імунітет. Наприклад, пацієнти з онкологією, які проходять хіміотерапію. А ще у небезпеці люди, яким трансплантували органи", - каже асоційований професор Університету Джорджа Мейсона Тоні Єнг.

Медики нагадують: всі ми несемо перед суспільством обов’язок, – берегти загальне здоровя за допомогою імунізації.

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