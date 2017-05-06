У виданні The Washington Post розхвалили Валерію Гонтареву

«Вона налагодила економіку України – і була викинута зі своєї роботи погрозами фізичної розправи» – під таким заголовком вийшла стаття про Валерію Гонтарєву в американському виданні The Washington Post. Автор зауважує, що за три роки на посаді очільниці НБУ Гонтарева нажила собі ворогів попри те, що «завоювала прихильність від МВФ і економістів за свої жорсткі кроки з ціллю стабілізувати економіку, підірвану війною, анексією, десятиліттями поганого управління і внутрішньою ворожнечею».

«Для мене це було як три роки безперервних домагань», – цитує Гонтареву журналіст і підкріплює її слова інцидентом у Вашингтоні кілька тижнів тому, коли «команда телеканалу, контрольованого українським олігархом, чий банк вона націоналізувала, переслідувала її у приймальні готелю Fairmont та аналітичному центрі Atlantic Council, щоб перервати її зустрічі».

Видання наголошує, що Гонтаревій не було важко нажити собі ворогів: «Вона зменшила розмір банківської бюрократії від дванадцяти до п’яти тисяч. Вона дозволила гривні плисти, що стабілізувало економіку, але також скоротило доходи населення. І, понад усе, у намаганні почистити кволий банківський сектор, вона націоналізувала 87 банків з приблизно 60 відсотками активів сектора».

Washington Post також цитує першого заступника директора-розпорядника МВФ Дейвіда Ліптона, який написав у імейлі, що Гонтарева «виконала фантастичну роботу в надзвичайно важкій ситуації, незважаючи на величезний опір від деяких людей і політичних фракцій».

У статті детально описуються досягнення Валерії Гонтаревої. Автор підсумовує її словами про те, що незважаючи на погрози, новий очільник НБУ продовжуватиме її роботу і допомагатиме інтегрувати Україну з рештою Європи.

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