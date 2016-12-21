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У столиці США схвалили евтаназію - слово за Конгресом

Мер Вашингтона Мюріель Баузер

Мер Вашингтона Мюріель Баузер

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Мер Вашингтона Мюріель Баузер (Muriel E. Bowser) підписала закон, який дозволить смертельно хворим пацієнтам законно іти із життя за власним бажанням, - повідомляє Washington Post.

Тепер законодавство буде відправлено на розгляд до Конгресу. За умови відсутності зауважень, норма може вступити у дію у жовтні 2017-го року.

Видання повідомляє, що критики законопроекту обіцяють добиватись його блокування Конгресом. Раніше подібні закони було ухвалено у штатах Вермонт, Каліфорнія, Колорадо та у штаті Вашингтон.

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