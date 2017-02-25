У Вашингтоні не проходить і дня без українських чиновників

Після виборів у США в листопаді минулого року українські чиновники почали активно відвідувати Вашингтон, але інтенсивність відвідувань помітно зросла після того, як у січні відновилася сесія Конгресу: одна недавня поїздка привела більше 70 українських політиків у Конгрес відразу, пише видання Foreign Policy. За словами штатного співробітника Конгресу, який працює над політикою щодо України та Росії, не проходить і дня, щоб він не бачив українських законодавців на Капітолійському пагорбі, інформує видання.
Журналісти називають дві причини такої частоти візитів: по-перше, надзвичайно велика роль, яку відіграють США в українській внутрішній політиці; по-друге, відсутність чіткої позиції адміністрації Трампа в політиці щодо України.
Законодавці з усієї України з’їжджаються до Вашингтона з надією, що їм вдасться скористатися політичним вакуумом і здійснити вплив, зазначає видання.
Перехід від адміністрації Обами до Трампа був неспокійним для багатьох країн, але ніде послання не були такими заплутаними, як в Україні, наголошує Foreign Policy. Суперечливі заяви адміністрації Трампа щодо Росії викликали зростання тривоги в Києві. Український уряд почав шукати традиційні та неформальні канали комунікації з президентом США. Одним із прикладів останнього видання називає спроби Олександри Ніколаєнко, української моделі та колишньої учасниці конкурсу «Міс Всесвіт», а тепер дружини Філа Раффіна, мільярдера і близького друга Трампа, налагодити контакти «з будь-ким із адміністрації» для посла України в США Валерія Чалого. Сам Чалий, зазначає видання, заперечив цей факт, підтвердивши при тому факт спілкування з Ніколаєнко на неформальному заході.
Чи через традиційні канали зв’язку, чи неформальні, чи комбінацію обох, Україна мала деякі успіхи в намаганні вийти на Трампа та його внутрішнє коло, підсумовує Foreign Policy. Чалий відіграв центральну роль у цих зусиллях, встановивши контакт зі штатними співробітниками Трампа після його перемоги і зустрівшись із Трампом та іншими членами його команди особисто за кілька днів до інавгурації президента, підкреслюють автори.
На початку лютого Петро Порошенко став одним із перших іноземних лідерів, хто поспілкувався з Трампом, невдовзі після ескалації бойових дій вздовж лінії розмежування в східних регіонах України. Ця зустріч, як зазначає видання, стала вражаючим досягненням для української дипломатії.
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