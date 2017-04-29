У триразової власниці «Оскара» в Голлівуді вчаться українські студентки

Легендарна художниця з накладного гриму Ві Ніл (Ve Neill) готується до нового кінопроекту з Леді Ґаґою, а у вільний час вчить молодь професійним секретам

Джек Горобець із «Піратів Карибського моря», Едвард – руки-ножиці й Місіс Даутфайр із однойменних стрічок – це лише кілька кіногероїв, яких створила Ві Ніл. І в свої 66 – вона вже є власницею трьох «Оскарів» і вважається однією з найвизначніших художниць, що спеціалізується на накладному гримі. Ві Ніл не лише краща з кращих у своїй професії, але й перша серед жінок, які почали займатися накладним гримом у Голлівуді в 1970-х. Нині вона готується до роботи у кінострічці «Народження зірки» за участі Леді Ґаґи й Бредлі Купера, а ще передає свої знання студентам Голлівудської школи гриму – серед яких є й українці.

При зустрічі з нами вона починає розповідь зі спогадів про фільм жаху «Екзорцист». Саме після нього в Голлівуді виникла мода на моторошне кіно. Відтак і попит на фахівців, які могли б робити для таких фільмів спеціальний грим. Ві Ніл каже, для неї це був успіх – адже саме таким накладним макіяжем вона мріяла займатися з дитинства. Навіть попри те, що до неї в Голлівуді існувало неписане правило – жінок на роботу гримерів зі спецефектів – не брати.

Зверхність чоловіків-гримерів із часом поступилася професійній повазі. Нині Ві Ніл передає свої знання студенткам із Голлівудської школи гриму

«Якось я пішла на зустріч гримерів, які робили грим для фантастичних стрічок, – каже вона. – Пам’ятаю, як підійшла до них, і попросила: «Хлопці, а ви не могли б навчити мене – як саме це робити?». Вони здивувалися: «Але ти ж дівчина!». На що я сказала: «Це ж треба – і справді – я дівчина, але хіба це не круто?!».

Зверхність чоловіків-гримерів із часом поступилася професійній повазі. Нині Ві Ніл передає свої знання студенткам із Голлівудської школи гриму.

«Дозволь запитати: А ти ніколи не думала про те, щоб додати трохи інших кольорів у ці чорні тіні навколо очей? Мені здається, що навіть невеличкі вкраплення інших відтінків зроблять ці ділянки натуральнішими на вигляд», – перепитує у одної зі студенток Ніл.

Люди не обов’язково змінюються докорінно, коли стають зірками. Якщо від самого початку вони є добрими людьми, то радше за все вони не зміняться й після того, як стануть популярними

Студенти до Ві Ніл прислухаються. Для них вона приклад для наслідування. Адже саме ця жінка створила незабутній образ Джека Горобця з «Піратів Карибського моря» й «Едварда руки-ножиці», вона працювала над гримом у деяких із фільмів про Бетмена й Спайдермена, образи героїв із «Голодних ігор» - теж її творіння.

«Я працювала з Джонні Деппом і спостерігала за його професійним ростом ще від часу, коли він був зовсім юним, – пригадує Ніл. – Джонні завжди був популярним, а зараз він мегазірка. Але знаєте, люди не обов’язково змінюються докорінно, коли стають зірками. Якщо від самого початку вони є добрими людьми, то радше за все вони не зміняться й після того, як стануть популярними».

Ві Ніл і сама власниця одразу трьох «Оскарів» за кращий грим, але в спілкуванні залишається безпосередньою й відкритою.

«Всіх, хто претендує на «Оскар», до нагородження кличуть на обід. Там людей вчать – як поводитися на сцені, якщо тебе оберуть. Кажуть: «Коли настане час для вашої промови, ви побачите лампочку, яка буде блимати. Вона буде підказувати скільки у вас залишилося часу до кінця виступу. Так от, коли мене покликали на сцену за моїм першим «Оскаром», я не бачила жодних лампочок і навіть не пам’ятаю як я виголосила ту промову», – заходиться схіхом Ві.

Серед студенток Голлівудської школи гриму – є й українки. Киянка Джулія Мельник, та Таня Богун і Настя Бугадіс – із Охтирки, Сумської області освоюють тут секрети накладного гриму і – мріють про свої «Оскари».

«Чого я хочу досягнути?, – нітиться Таня Богун. – Звісно, я хочу бути кращою в індустрії, а років так до 50-ти отримати свій перший «Оскар». А як не мріяти? Коли у цій школі є такі люди як Ві Ніл, котрі тебе надихають. У майбутньому я хотіла б знімати фільми жаху або fantasy, тому що вони мені найбільше до душі».

Я хочу бути кращою в індустрії, а років так до 50-ти отримати свій перший «Оскар»

Таня робить маску вигаданого нею героя – останнього китайського імператора. При цьому за модель для зліпку обличчя їй послугувала інша студентка – європейка. Її подружка Настя Бугадіс, яка і собі працює над маскою – ділиться – у школі таке вважають за вищий пілотаж.

«Зараз я роблю текстуру шкіри, як у похилих людей. У похилих людей пори зазвичай ширші, і оскільки я зістарюю свою подружку, то мені треба робити на зліпку її обличчя широкі пори. У школі нам сказали, що якщо нам вдасться змінювати стать, вік, і расу наших моделей, то це додасть балів до наших портфоліо», – розповідає Анастасія Бугадіс.

Водночас заняття у школі не завжди традиційні... Інколи студентам доводиться переступати навіть через власні страхи. Наприклад, ось у цій групі кожному студенту довелося робити модель власної відірваної голови…

«Це божевілля якесь – бачити саму себе мертвою… та ще й з виколотим оком, - зізнається студентка Голлівудської школи гриму Міа Форіґно, що тримає в руках муляж своєї голови. – Так само дивно було бачити себе глиняну. Але, думаю, ми насправді себе не знаємо, поки не побачимо ось так збоку чи з потилиці».

Інколи студентам доводиться переступати навіть через власні страхи. Наприклад, ось у цій групі кожному студенту довелося робити модель власної відірваної голови...

Виробництво однієї такої голови обійшлося кожному студенту у кілька тисяч доларів. Але вони кажуть, що завдання не лише допомогло їм краще зрозуміти структуру власного тіла чи секрети виробництва таких муляжів, але й дещо більше – про життя. Адже будь-яке перевтілення, яке вони роблять у школі гриму дає їм можливість подивитися на себе й на світ інакше. При цьому магічні перевтілення, які ми бачимо в кіно робота нелегка.

«Десь місяць у мене пішов на те, щоб виробити форму для зліпку, а потім і саму маску. Сьогодні у нас свого роду іспит – я наклала дві частини маски на обличчя моєї подружки, і тепер треба лише все розмалювати. Я вирішила зробити її куркою, просто з цікавості», - описує свою ідею Александра Сортвел.

У Голлівудській школі гриму панує доброзичлива атмосфера. Студенти часто міняються ролями й перетворюються на слухняних моделей для одногрупників. Вони без скарг годинами висиджують у задушливих масках, під шарами тривимірного гелю, латексу, серветок і штучної крові. Але Ві Ніл кожного з них готує до суворої реальності. Адже на відміну від часів, коли вона прийшла в професію, нині в Голлівуді працюють тисячі жінок-гримерів і візажистів. І це радісна новина для усіх жінок. Але також – і новий виклик. Адже конкуренція за те, щоб отримати роботу-мрії тут – б’є усі рекорд!

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