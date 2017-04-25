У Венесуелі продовжуються антиурядові протести

У столиці Венесуели Каракасі антиурядові протестувальники заблокували кілька важливих вулиць, продовжуючи вже четвертий тиждень вуличні демонстрації, щоб змусити лівого президента Ніколаса Мадуро дозволити нові національні вибори. Подібні протести відбулися також у кількох інших містах країни.

«Ми знову повторюємо, лише шляхом голосування всі венесуельці зможуть вирішити, яке майбутнє вони хочуть для своєї країни», – сказав голова очоленої опозицією Національної асамблеї Хуліо Боргес.

На кількох пасмах автостради у столичному районі Санта-Фе лежать повалені стовпи вуличного освітлення, а неподалік сидять або стоять протестувальники.

У кількох районах столиці на позиціях перебувають частини Національної гвардії в стані готовності. Раніше, під час сутичок з демонстрантами сили безпеки застосували сльозогінний газ та, інколи, гумові кулі.

У понеділок під час протестів в інших частинах країни загинуло щонайменше двоє людей. Від початку квітня загинули щонайменше 23 особи і сотні були поранені.

Лідер опозиції і колишній законодавець Національної асамблеї Марія Коріна Мачадо просила демонстрантів, щоб вони продовжували тиск на владу.

Правозахисні організації заявили, що під час недавніх заворушень було затримано понад 1000 людей, з яких понад 700 і далі залишаються під арештом.

У щотижневому зверненні до народу в неділю президент Ніколас Мадуро підтримав заплановані не цей рік вибори мерів і губернаторів. Проте він не сказав нічого про президентські вибори. Його термін на посаді закінчується в другій половині наступного року.

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