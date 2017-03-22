Москва заважає у розслідуванні відмивання грошей з Росії, кажуть британці

Велика Британія неспроможна перевірити походження величезних сум грошей з Росії, які потрапляють у британську фінансову систему і наводнюють ринок нерухомості країни.

З 2010 року ми вже конфіскували 1,4 мільярда нелегальних грошей і повернули сотні мільйонів зі злочинного обігу.

​Керівник підрозділу британської Національної агенції боротьби зі злочинністю (National Crime Agency) Дейвид Літтл в інтерв’ю газеті Guardian поскаржився на брак співпраці з російського боку.

«Вони нам не кажуть, чи ті гроші злочинного походження», - сказав посадовець журналістам, заявивши, що британські банки також не справляються з проблемою, масштаби якої «перевищують людські можливості».

Дейвид Літтл стверджує, що з 20 мільйонів трансакцій, які проходять щодня через Сіті (фінансовий центр Лондона) лише невелика частина є відмиванням грошей.

Але розслідування лише однієї схеми, яке проводило міжнародне журналістське об’єднання OCCRP та російського видання «Новая газета» показало, що через 17 провідних британських банків пройшло принаймні $740 мільйонів.

Газета Guardian у понеділок опублікувала подробиці схеми, яка діяла в 2010-2014рр. Через неї з Росії загалом було виведено від $20 до $80 мільярдів.

Оскільки ці велетенські суми грошей починали шлях у навмисно заплутаній системі анонімних офшорних компаній та банків у Росії, Молдові і Латвії, то розслідувачі переконані, що йдеться про кошти, вкрадені корумпованими посадовцями або вони іншого злочинного походження.

Значна кількість документів, які бачили журналісти, є частиною розслідування поліції Молдови та Латвії.

Публікація стала приводом запиту у Британському парламенті і представник уряду Саймон Кербі у вівторок назвав відмивання грошей глобальною проблемою та визнав, що йдеться не лише про фінанси, але про такі питання національної безпеки, як тероризм.

«З 2010 року ми вже конфіскували 1,4 мільярда нелегальних грошей і повернули сотні мільйонів зі злочинного обігу», - похвалився урядовець.

Але канцлер тіньового кабінету лейбористів Джон Макдоннелл сказав, що у разі, якщо повідомлення про масштаби грошових потоків відповідають дійсності, то це може загрожувати стабільності економіки країни.

Кілька депутатів заявили, що вони невдоволені відповідями представника уряду, який висловив надію, що Лондон зможе краще боротися з фінансовими злочинами після впровадження нової версії закону про кримінальні фінанси, який зараз перебуває на останніх стадіях затвердження.

Закон зокрема містить так звані «Поправки Магнітського», які дозволятимуть замороження рахунків і конфіскацію майна осіб, причетних до злочинів та порушень прав людини в будь-якій країні світу.

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