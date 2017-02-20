Віце-президент США Майк Пенс завершує поїздку до Європи у понеділок зустрічами з керівниками НАТО і Європейського Союзу.

Президент Трамп і наш народ завжди будуть віддані трансатлантичному союзу.

​Пенс прибув у Брюссель з Мюнхена, де у виступі на конференції з питань безпеки він запевнив європейських лідерів, що Сполучені Штати залишатимуться "найбільшим союзником” Європи.

Але деякі учасники обговорень у Мюнхені вважають, що слова американського представника сприймають із застереженнями, бо президент Дональд Трамп, окрім запевнень у підтримці НАТО, також називав Альянс “застарілим".

Колишній американський посол у Росії Майкл Макфол написав у Твіттері: "Я відбув з Мюнхенської конференції з враженням, що союзники назагал вдячні за запевнення віце-президента Пенса, але і далі не впевнені, що думає Трамп".

З особливою увагою у Європі стежать за оголошеними намірами президента Трампа піти на угоди з Росією, яка вважає НАТО ворожою організацією.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, виступаючи на мюнхенській конференції після віце-президента Пенса, заявив, що напруженість у Європі стала наслідком приєднання до організації держав східної Європи.

Стурбованість у Брюсселі викликали також заяви президента Дональда Трампа, що він схвалює вихід Великої Британії з Євросоюзу і очікує подальшої дезінтеграції ЄС.

Французький міністр закордонних справ Жан-Марк Ейро поширив через Твіттер зауваження: "У Мюнхені віце-президент Пенс підтвердив американську відданість Атлантичному альянсу. Але жодного слова про ЄС".

Представниця ЄС у закордонних справах Федеріка Моґеріні назвала візит Пенса у Європу “дуже важливим політичним знаком”, але припустила, що взаємини ЄС і США можуть стати більш прагматичними, ніж раніше.

Президент Європейської Ради Дональд Туск раніше назвав висловлювання президента Трампа ознакою перегляду політики США щодо Європи, якої Вашингтон дотримувався майже 70 років.

Окрім віце-президента Європу минулого тижня вперше офіційно відвідували також новий державний секретар США Рекс Тіллерсон та американський міністр оборони Джим Маттіс.

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