Закон США, який карає Росію за Крим, не дасть Трампу та Путіну разом воювати проти ІДІЛ - ЗМІ

Білий дім заявив у понеділок, що президент Трамп може розглянути військову співпрацю з Росією, заради подолання «Ісламської держави». Проте такий крок був би великою зміною в політиці уряду США, а також порушив би чинне законодавство США, повідомляє видання Los Angeles Times.

Але положення Закону про повноваження в царині національної оборони, який було затверджено Конгресом у кінці 2014 року і оновлено з того часу, строго обмежує можливості Пентагону працювати з Росією

«Я думаю, що якщо є спосіб побороти ІДІЛ разом з будь-якою країною, чи то Росією чи будь-ким іншим, і ми маємо спільні національні інтереси у цьому питанні, звичайно, ми спробуємо його», офіційний представник Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам.

Військове співробітництво США з Росією перевернуло б відносини між двома колишніми противниками часів «холодної війни», які були на протилежних сторонах у сирійському конфлікті з початку російської військової участі понад рік тому, зазначає Los Angeles Times.

Закон був прийнятий у відповідь на анексію Криму Москвою в 2014 році

Але положення Закону про повноваження в царині національної оборони (National Defense Authorization Act - прим. ГА), який уперше було затверджено Конгресом у кінці 2014 року і оновлено з того часу, строго обмежує можливості Пентагону працювати з Росією. Закон був прийнятий у відповідь на анексію Криму Москвою в 2014 році і його подальшу участь в українській громадянській війні, інформує видання.

Комунікація між збройними силами двох країн була і залишається серйозно обмеженою, оскільки Конгрес прийняв закон, який забороняє військове співробітництво, поки Росія не «припинить окупацію території України та свої агресивні дії, що ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України і членів НАТО», зазначає Los Angeles Times.

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