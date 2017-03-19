Репортаж з американського авіаносця: У військово-морському флоті США сподіваються використати обіцяні Трампом бюджетні гроші на модернізацію 

Президент США планує збільшити фінансування збройних сил на 54 мільярди доларів.

Адміністрація Дональда Трампа представила проект бюджету на наступний фінансовий рік, що у США починається першого жовтня. У проекті передбачені значні скорочення, в першу чергу, бюджетів Державного департаменту та Управління з охорони навколишнього середовища; зменшення асигнувань на наукові дослідження та культурно-мистецькі програми. За цей рахунок, президент планує збільшити фінансування збройних сил на 54 мільярди доларів. Військові вітають дії Трампа, адже попередня адміністрація проводила політику скорочення збройних сил. У військово-морському флоті сподіваються використати гроші на модернізацію застарілого авіаційного парку. Знімальна група Голосу Америки побувала на борту американського авіаносця, який наразі виконує бойові завдання.

Ми простояли трохи більше часу на ремонті, ніж хотіли

Це військово-морський флот США – такий, яким його звикли бачити. Авіносець імені Джорджа Буша-старшого, абсолютний домінант водних акваторій, на бойому завданні - завдає удару по терористам так званої "Ісламської держави".

Командир ударної групи авіаносця адмірал Кеннет Вайтсел каже: "Ми не відчуваємо жодного дефіциту. Ми завантажили борт зброєю. Робимо це у два заходи, бо отримуємо додаткове озброєння. У нас купа пального. Запчастини замінюються в штатному режимі. Я не відчуваю жодного дефіциту, навіть натяків на це''.

Але є й зворотній бік історії цього авіаносця. Ще до бойового розгортання, цей корабель на пів року більше, ніж очікувалося, провів в доку, на капітальному ремонті. Військово-морський флот США сьогодні налічує 10 повноцінно робочих кораблів такого типу, це офіційно. Проте заміни авіаносцю імені Джорджа Буша для виконання двомісячного бойового завдання в регіоні Близького Сходу так і не знайшлося.

"Ми простояли трохи більше часу на ремонті, ніж хотіли", каже капітан ВМС США Вілл Пеннінґ​тон.

Наші реактивні літаки у доброму стані, незважаючи на їх термін служби та вік

У військово-морському флоті просять уряд мільярди доларів, аби забезпечити відповідне технічне обслуговування та закупити нову зброю та устаткування. Один із найбільших запитів у ВМС – це 25 новеньких винищувачів Ф-18. На борту авіаносця їх використовують у різних військових операціях. На деяких прикріплені бомби – усе готово для виконання бойового завдання - удару по "Ісламській державі". Інші – мають великий паливний бак на дні, вони забезпечують дозаправку тим літакам, які проводять атаки. Незважаючи на необхідність Ф-18 у боротьбі проти ІДІЛ, чиновники кажуть: майже дві тритини не можуть літати, адже наразі на капітальному ремонті опісля пробігу у тисячі і тисячі миль, одним словом вже давно ‘’відлітали своє’’.

"Наші реактивні літаки, які у складі корпусу морської піхоти США, у доброму стані, незважаючи на їх термін служби та вік'', каже віце-адмірал ВМС США Вільям Морен.

У бюджеті адміністрації Трампа на збільшення оборонного бюджету закладено 54 мільярди доларів, значна частина з яких піде саме на посилення флоту.

"Ми дамо нашим силам техніку, необхідну для запобігання війни. Проте якщо виникне необхідність – інструменти й для боротьби у війні заради однієї цілі - знаєте, якої? Перемоги! Перемоги!" - оголосив президент США Дональд Трамп.

Колишній співробітник Пентагону Майк Маккорд говорить: одноразове збільшення бюджету не покращить готовність флоту. Тут потрібні постійні та довготривалі фінансові вливання."Якщо у вас немає достатнього фінансування, то маючи більше кораблів, більше моряків з тим самим бюджетом який і був раніше обернеться тією ж гонитвою за асигнуванням і в результаті не стане набагато краще", каже Маккорд.

А це означає, що запропоноване збільшення у фінансуванні буде потребувати ще більше грошей у майбутньому.

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