Громадянам США можуть знадобитися візи для подорожей у Європу

Члени Європарламенту закликали Європейську комісію ввести візи для громадян США, які відвідують Європу. Такого рішення вони дійшли на тлі дискусії з приводу візових обмежень щодо п'яти країн ЄС, повідомляє CNN.

Євродепутати закликали Вашингтон надати такий самий безвізовий доступ для громадян Болгарії, Хорватії, Польщі, Румунії та Кіпру, якими користуються громадяни інших 23 країн ЄС. Правила ЄС вимагають рівного ставлення для всіх держав-членів, зазначає CNN.

Громадяни США можуть в даний час відвідувати всі країни ЄС без візи в рамках програми безвізового режиму.

Резолюція закликає комісію вжити необхідних правових заходів «протягом двох місяців», але не зобов’язує, згідно з прес-релізом Європарламенту.

У разі застосування вона тимчасово накладатиме візові вимоги на американських мандрівників до того часу, поки не буде досягнуто повної взаємності в оформленні віз. Але країни ЄС зазнають втрат, якщо нові умови негативно вплинуть на туризм і ділові поїздки зі Сполучених Штатів, зауважує CNN.

Європейська комісія працює над вирішенням суперечки щодо віз.

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