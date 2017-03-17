Держдума Росії доручила перевірити «Голос Америки», Радіо Свобода і CNN

Державна дума Росії доручила своєму комітету з інформаційної політики організувати перевірку діяльності російських служб «Голосу Америки», CNN і Радіо Свобода на відповідність російському законодавству.

Як повідомляє Радіо Свобода, з такою ініціативою виступив депутат від партії «Єдина Росія» Костянтин Затулін. За його словами, перевірка має стати відповіддю російської влади на внесений до Конгресу США законопроект, що надає Міністерству юстиції додаткові повноваження для перевірки російського телеканалу Russia Today на відповідність американським законам.

Як зазначила сенатор від Демократичної партії Джін Шагін, яка запропонувала законопроект, Russia Today координує свою діяльність з російським урядом для поширення неправдивої інформації. Раніше цей телеканал звинуватили у причетності до втручання у вибори президента США.

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