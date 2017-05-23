Верховна Рада затвердила обов’язкові 75% української мови на телебаченні

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект, що встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%.

Проект закону про це підтримали 269 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Згідно із законом, передачі, фільми й новини, виконані українською мовою, мають становити не менше ніж 75% загальної тривалості передач і фільмів у кожному із проміжків часу між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00.

Телерадіокомпанії місцевої категорії мовлення повинні транслювати не менше ніж 50% ефіру українською мовою.

За невиконання вимог телерадіокомпанія сплачує штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору.

Закон набуде чинності через чотири місяці від дня його опублікування.

Закон вносить зміни до закону «Про телебачення і радіомовлення», «Про культуру» та «Про засади державної мовної політики».

9 березня президент України Петро Порошенко закликав ухвалити закон про збільшення частки української мови на телебаченні.

8 листопада 2016 року набули чинності законодавчі зміни, відповідно до яких частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій має становити не менше від 25% (упродовж першого року) у проміжках часу між 07:00 і 14:00 і між 15:00 та 22:00, а частка ведення передач українською мовою має становити не менше як 50%.

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