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Вибори у Франції стануть кульмінацією однієї з найбільш спірних президентських кампаній в історії країни

  • Голос Америки

Виборці у Франції готові до недільних виборів, які мають стати кульмінацією президентської кампанії, яку спостерігачі описують як найбільш спірну і таку, що викликала розбрат у країні, з моменту заснування П'ятої республіки.

Неділя також може стати початком нового шляху для Франції і її відносин з рештою Європи, незалежно від того, хто переможе.

Опитування на офіційному кінці виборчої кампанії показують, що центристський Еммануель Макрон сильно випереджує націоналістичну антиімміграційну кандидатку Марін Ле Пен (62 відсотків проти 38).

Кампанія Макрона пізно в п'ятницю повідомила, що стала «жертвою масивного і скоординованого (комп'ютерного) злому», що призвів до витоку листів кампанії – суміші реальних і підроблених документів – у соціальної медіа.

Уперше в новітній історії французькі виборці голосуватимуть на президентських виборах, на яких нема жодного кандидата від традиційних партій істеблішменту.

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Які очікування до французьких виборів у Європи? Відео
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