Внаслідок вибухів в Багдаді загинули 20 людей

Щонайменше 20 людей загинули внаслідок двох нападів терористів-смертників в столиці Іраку Багдаді.

В одній з атак в неділю терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля входу на овочевий ринок в шиїтському районі Багдада. Загинули щонайменше 13 осіб. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

В результаті другого теракту загинули щонайменше сім осіб.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів в Багдаді протягом минулого тижня, внаслідок яких загинули десятки людей. Щонайменше 30 людей загинули в результаті вибуху, вчиненого терористом-смертником в Садр-Ситі минулого тижня.

Атаки відбуваються в той час, як іракські сили беруть участь у масовій військовій операції зі звільнення іракського міста Мосул від бойовиків "Ісламської держави".

За даними ООН, більш ніж 125,000 людей покинули територію після початку наступу на Мосул в жовтні.

За оцінкам Пентагона, в Мосулі ще перебувають від 3,000 до 5,000 бойовиків угруповання "Ісламська держава".

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