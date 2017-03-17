Славнозвісна вкрадена скрипка Страдіварі знову заграла на великій сцені

Знаменита скрипка, яка була вкрадена і зникла безвісти протягом 35 років, нещодавно вперше повернулася на сцену після того, як була знайдена в 2015 році.
Вишуканий інструмент Страдіварі, виготовлений у 18-му столітті, належав польському скрипалю-віртуозу Роману Тотенберґу. Він помер ще до того, як скрипка була повернута, і Страдіварі тепер належить його донькам. Одна з колишніх студентів Тотенберґа грала на інструменті цього тижня. Перший публічний концерт, на якому з’явилася скрипка, відбувався в Нью-Йорку. Одна з дочок Тотенберґа зауважила, що виступ «нагадав їй те, як грав її батько».
Історія зникнення скрипки нагадує детективний роман. Страдіварі забрали з гримерки Тотенберґа після концерту в 1980 році.
«Він вітався з доброзичливцями після концерту, і, коли повернувся, щоб іти назад і забрати скрипку, вона зникла, – розповідає донька скрипаля, Ніна Тотенберґ. – І вони знайшли футляр, який кинули вниз по сходах у тому місці, де був концерт, викликали поліцію, і ФБР прибуло».
Ніхто не знав про місце перебування скрипки протягом 35 років, доки колишня дружина чоловіка, що вкрав її – одного з колишніх студентів Тотенберґа, як з’ясувалося, не спробувала продати інструмент фахівцеві зі скрипок, і він його ідентифікував. У 2015 році музичний інструмент повернули трьом донькам скрипаля, які відновили його придатність до гри.
Тотенберґ грав на скрипці протягом майже чотирьох десятиліть. Інструмент був сконструйований у 1734 році італійським майстром Антоніо Страдіварі. Протягом своєї довгої і видатної кар'єри, Тотенберґ виступав на найбільших у світі концертних майданчиках. Він помер у 2012 році у віці 101 року.
Престижна китайська скрипалька Міра Ванґ стала першою, хто отримав шанс зіграти на славнозвісній скрипці. За словами доньок, Ванґ була улюбленою студенткою їхнього батька і є ніби четвертою сестрою для них. «Для нас усіх це просто найчудовіше продовження його гри», – ділиться Еймі Тотенберґ.
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Міра Ванґ першою зіграла на славнозвісній скрипці Страдіварі, повернутій після викрадення
Міра Ванґ називає Романа Тотенберґа одним зі своїх найбільш важливих учителів і менторів: «Я приїхала з Китаю, нікого не знала, і він узяв мене за студентку і прийняв у свою родину». Скрипалька вважає за честь грати на знаменитій скрипці і висловлює жаль з того приводу, що її вчитель не зможе цього почути.
Сестри Тотенберґ планують продати скрипку музиканту або фонду. У 2011 році Страдіварі було продано за більш ніж 15 мільйонів доларів.
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