Білий дім буде оскаржувати рішення суду щодо права на в’їзд до Сполучених Штатів

Президент США збирається продовжити імміграційну реформу

Президент Дональд Трамп заявив, що вже наступного тижня Білий дім виступить з новою ініціативою щодо посилення імміграційного законодавства.

«Ми зробимо це дуже швидко для того, щоб додатково зміцнити безпеку нашої країни, – повідомив він в ході спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Японії в п’ятницю. – Ви побачите це вже на наступному тижні».

Напередодні відразу кілька американських ЗМІ повідомили про те, що в Білому домі розглядають можливість підготовки нового указу президента про обмеження в’їзду в США. Попереднє розпорядження, що вводить 90-денну заборону на в’їзд в країну громадян семи, переважно мусульманських країн і забороняє на невизначений період часу прийом біженців із Сирії, було заблоковане федеральним суддею в Сіетлі.

Пізніше апеляційний суд в Сан-Франциско залишив це рішення в силі, не дивлячись на заперечення Міністерства юстиції США.

Президент Трамп, проте, заявив, що його адміністрація не має наміру припиняти боротьбу.

«Ми продовжимо оскаржувати (це рішення) в судовому процесі, і я не сумніваюся, що ми виграємо цю конкретну справу», – підкреслив він у п’ятницю.

Дональд Трамп ще раз підтвердив, що збирається і в майбутньому використовувати «екстремальні заходи» для перевірки людей, що в’їжджають в США з країн, які, на думку адміністрації, створюють загрозу поширення тероризму.

«Після того, як я вступив на посаду президента, тобто за дуже короткий час, я дізнався жахливі речі, які ви, якщо чесно казати, можете дізнатися, тільки зайнявши певну посаду, наприклад, президента, – сказав Дональд Трамп. – Існують величезні загрози для нашої країни, і ми не дозволимо їм здійснитися».

У відповідь на запити журналістів, у Міністерстві юстиції відмовилися відповісти, якою може бути відповідь адміністрації на судове рішення. «Ми зараз розглядаємо всі доступні можливості», – повідомив представник відомства.

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