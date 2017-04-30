Гуморист Хасан Мінхадж, який вів щорічну вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, пожартував, що лідера країни в цей час не було у залі. Президент Дональд Трамп дійсно не взяв участі в щорічній урочистій події, надавши перевагу виступу перед своїми прихильниками в штаті Пенсільванія. Втім, Міхандж мав на увазі зовсім інше.

«Лідера нашої країни сьогодні немає тут з нами. Це тому, що він живе в Москві. Це дуже довгий переліт. Владу було б важко встигнути, Влад же не може швиденько прилетіти в суботу. Сьогодні субота. А щодо того другого хлопця: по-моєму він у Пенсільванії, тому що не розуміє жартів», - заявив Мінхадж.

Звертаючись до присутніх представників ЗМІ, комік сказав: «Сьогодні, в епоху Трампа, ви повинні бути більш професійними, ніж будь-коли. Адже ви - джерело новин для президента! Не радники, експерти або розвідуправління, а ви, хлопці. Це означає, що якщо хоча б один з вас зробить помилку - він звинуватить вас усіх. Тепер ви розумієте, що таке бути меншиною», - додав Мінхадж, іммігрант-мусульманин у першому поколінні.

Лідера нашої країни сьогодні немає тут з нами. Це тому, що він живе в Москві.

Виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Пенсільванія, Дональд Трамп заявив: «Сьогодні ввечері буде ще один великий захід, у Вашингтоні. Там безліч голлівудських акторів і вашингтонських журналістів будуть втішати один одного в залі для торжеств одного з готелів у столиці нашої країни».

Говорячи про свої досягнення за перші 100 днів на посаді президента, Трамп риторично запропонував оцінити роботу американських ЗМІ за той же період. На думку глави держави, оцінка була б вкрай низькою, оскільки, на його думку, медіа недостатньо широко і правдиво висвітлюють роботу нинішньої адміністрації.

Останнім президентом, який не був присутнім на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, був Рональд Рейган. У нього була поважна причина - у 1981 році, він проходив лікування в зв'язку з отриманим раніше вогнепальним пораненням. Незважаючи на стан здоров'я, Рейган все ж виголосив маленьку жартівливу промову по телефону, закликавши присутніх на вечері «стрибати в машину, коли вам кажуть це робити».

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