Голова Світового банку «заохочений» інтересом Трампа до роботи цієї організації

За словами Джима Йонґ Кіма, адміністрація США зацікавлена в залученні приватного сектору до програм розвитку



Президент Світового банку Джим Йонґ Кім заявив в четвер, що його «надихає» інтерес адміністрації Трампа до місії цієї міжнародної фінансової установи і її планів щодо залучення приватного капіталу до фінансування програм розвитку.

Як заявив Кім в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters, співробітники адміністрації Трампа, в тому числі міністр фінансів Стівен Мнучин, ставили запитання про погляди керівництва банку на рішення проблем в сфері розвитку.

«Розмовляючи безпосередньо з президентом Трампом, я сказав йому про необхідність цього нахилу в бік більш ефективної співпраці з приватним сектором, і він поставився до цього з великим ентузіазмом», - сказав Кім.

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