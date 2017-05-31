Палення тютюну вбиває щороку понад сім мільйонів людей, веде до численних захворювань

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що від хвороб, пов’язаних із паленням тютюну, щороку передчасно вмирає понад сім мільйонів людей, і що це становить великий тягар для національних економік.

У зв’язку з «Днем без тютюну» (31 травня), ВООЗ закликала уряди запровадити суворі заходи щодо контролю за тютюном задля збереження здоров’я населення і економіки.

Палення тютюну ВООЗ називає загрозою для процесу розвитку. Крім того, що тютюн вбиває щороку понад сім мільйонів людей, за глобальними підрахунками «тютюн коштує глобальній економіці 1,4 трильйона доларів, тобто 1,8 % глобального ВВП.

ВООН підкреслює, що ця оцінкка бере до уваги «лише медичні кошти і втрату продуктивності.

Незважаючи на ефективні заходи щодо контролю тютюну, Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що кількість людей, що помирають від палення, збільшується, тому ті, що вмирають, переважно довготермінові курці, а для того, щоб політика контролю за тютюном мала вплив, потрібно досить багато часу.

Керівник програми Ініціатива без тютюну Вінаяк Прасад заявив «Голосу Америки»:

«Що ми бачимо, так це те, що без цієї політики, кількість померлих була б вищою.

Ми бачимо зменшення поширення палення тютюну у більшості країн. Єдині регіони тепер, де збільшується палення, це африканський континент і Близький Схід. У решті світу бачимо зменшення палення тютюну», додав він.

Крім того, що палення веде до передчасної смерті, ВООН вказує, що мільйони людей, які палять, терплять від численних захворювань, включно з незрячістю, ампутаціями, імпотенцією і поганою гігієною рота.

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