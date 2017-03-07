Зміна політики США щодо Росії тішить Європу, непокоїть Москву - WSJ

Позиція адміністрації Трампа щодо Росії посилюється у той час, як дедалі більше уваги привертається до контактів соратників президента з російськими офіційними особами

Обрання Дональда Трампа президентом США в Росії зустріли з радістю, а в Європі - з хвилюванням через його публічні схвальні висловлювання на адресу Володимира Путіна. Але минуло шість тижнів від приходу до влади президента Трампа і ставлення як в Європі, так і в Москві почали змінюватися на протилежні, - пишуть Джей Соломон, Алан Каллісон і Нейтен Годж у статті, опублікованій у газеті The Wall Street Journal.

Автори нагадують, що в ході президентської передвиборчої кампанії і перехідного періоду Трамп висловлювався про Кремль в примирливому тоні і критикував НАТО та інші альянси.

Після вступу Трампа на посаду президента США, одначе, він призначив низку високопоставлених радників, які просувають жорсткий курс щодо Кремля і, тим самим, здавалося, що розходяться у поглядах з президентом. Але сам Трамп недавно назвав себе прихильником НАТО і говорив про свою підтримку Альянсу в зверненні до Конгресу минулого тижня.

Зміна політики нової адміністрації США відбувається в період контроверзи навколо раніше не виявлених контактів між чільними соратниками Трампа і Росією.

Перші політичні кроки президента Трампа навіть спантеличують провідних експертів, які здогадуються щодо його справжніх намірів. Кремленологи у США припускають, що Трамп хизується перед переговорами з Кремлем, які скеровані на примирення з Росією і опрацювання спільного підходу до Європи і Близького Сходу.

Тим часом несподівано жорстку позицію адміністрації щодо Росії в Європі зустріли аплодисментами, а в Москві - тривожаться.

Європейські дипломати заявили, що їх запевнили в тому, що США не здадуть Росії Східну Європу й Україну шляхом визнання розширеної сфери впливу Москви, - йдеться в статті у WSJ.

Автори наводять слова високопоставленого дипломата ЄС, який минулого тижня вів консультації у Вашингтоні. Він заявив, що сторони досягли значного прогресу у виробленні єдиної позиції.

«Ніхто не виніс відчуття, ніби США укладають якусь «велику угоду» з Росією, - сказав європейський дипломат.

За словами авторів cngnnq, Кремль уже зменшує надії на зближення зі США або на пом'якшення американських позицій.

«Поки що нам важко зорієнтуватися», - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков коли минулого тижня його запитали про вплив нещодавніх призначень до команди Трампа на американсько-російські відносини. «На даний момент, не можливо суттєво розвивати двосторонні справи», - зазначив Пєсков.

Інші особи в Москві висловлюють занепокоєння тим, що перевірки контактів перед інавгурацією між російськими чиновниками і радниками Трампа створять таку напружену атмосферу у Вашингтоні, що співпраця між США і Росією буде неможливою.

«Істерія у США загнала політиків у пастку. Зустрічався з росіянином? Кінець кар’єри. Приховав це? До в’язниці», – цитують автори статті у виданні The Wall Street Journal російського депутата Олексія Пушкова.

Кремленологи у США стверджують, що докорінне «перезавантаження» відносин з Росією завжди було складним завданням, оскільки Путін, з внутрішньополітичних міркувань, його не хоче.

Кремль давно запевняє, що США намагаються усунути Путіна від влади, і перед виборами нагнітає у Росії антиамериканізм, щоб захиститися від звинувачень у пошахруванні виборів.

Автори також вказують на позицію тих, хто сумнівається в довгостроковій перспективі «антиросійської» політики Трампа.

«Повідомлення про смерть ініціативи Трампа щодо Москви передчасні. Це була ідея-фікс його зовнішньополітичного підходу незважаючи на той факт, що його кабінет і політичний істеблішмент налаштовані проти неї», - сказав Ендрю Вайс, віце-президент з досліджень Carnegie Endowment for International Peace.

Пол Сондерс, виконавчий директор Center for the National Interest, вважає, що відносини між Кремлем і Білим домом незабаром загостряться.

«Коли Трамп каже, що хоче поліпшити відносини, то йому дуже важливо зробити це з позиції сили. А російській стороні такий варіант, очевидно, не сподобається», - вважає експерт Пол Сондерс.

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