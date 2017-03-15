Мін'юст США добрався до російських хакерів - їх ціллю були посадовці, журналісти

Міністерство юстиції США оголосило про висунення офіційних звинувачень чотирьом особам, які підозрюються у викраденні особистих даних сотень мільйонів осіб у ході хакерської атаки на Yahoo у 2014-му. Серед підозрюваних - російські шпигуни.

У Мін’юсті заявили, що звинувачення висунуто 2-м офіцерам ФСБ та двом хакерам, які допомогли здійснити злам систем Yahoo.

Офіцери ФСБ Дмитро Докучаєв та Ігор Сущін "захищали, спрямовували та платили кіберзлочинцям за збір інформації через злами комп'ютерних мереж у США та інших країнах", заявили у Міністерстві юстиції США.

Ціллю атак хакерів стали облікові записи урядовців із Росії та США, журналістів, співробітників фінансового сектору та військових.

Одному із зловмисників Олексію Бєлану вже висувались звинувачення за інші хакерські атаки. Він вже три роки перебуває у переліку найбільш розшукуваних кіберзлочинів ФБР.

Іншого хакера, Каріма Баратова, у вівторок було заарештовано у Канаді.

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